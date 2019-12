Vincenzo De Bustis | da Banca 121 con Sharon Stone a Mps fino alla Popolare di Bari | chi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) ADeFigarola questa volta lal’hanno sfilata di mano. Un finale triste della sua seconda esperienzaguida delladiche fa da contraltareguida di121, l’istituto di credito salentino che il manager romano trasformò in un gioiello e piazzò a cifre da capogiro al Monte dei Paschi. Allora il banchiere 69enne trasferì armi e bagagli da Lecce a Siena, dove divenne direttore generale di Rocca Salimbeni. Un record, un caso unico: mai – né prima né dopo – il direttore generale dellavenduta era contestualmente stato scelto come direttore generale dell’acquirente. Acrobazie da primi anni Duemila, frutto di quell’aurea di innovatore che Desi era costruitocorte di Giovanni Semeraro e Lorenzo Gorgoni trasformando la lorodel Salento in un istituto di credito di respiro nazionale ...

Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Tutti i dettagli sui compensi del consiglio di amministrazione della Popolare di Bari, ora commissariata, quando era guid… - DamatoRicardo : RT @StartMagNews: Tutti i dettagli sui compensi del consiglio di amministrazione della Popolare di Bari, ora commissariata, quando era guid… - Masssimilianoo : RT @StartMagNews: Tutti i dettagli sui compensi del consiglio di amministrazione della Popolare di Bari, ora commissariata, quando era guid… -