Villaggio di Natale del Sacro Cuore di Benevento | domenica l’inaugurazione

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti22 dicembre, alle ore 9,00, sarà inaugurato ildidella Parrocchia delin via Meomartini, a, dal titolo “con i tuoi”. Dopo la messa mattutina, durante la quale si terrà la benedizione dei Bambinelli, partirà la giornata: con i tradizionali mercatini natalizi e i “giochi in famiglia”, sul piazzale sottostante il santuario. Il programma prevede tante sorprese, tra queste: animazione per bambini, trampolieri, gonfiabili, la casa di Babbo, gli Elfi, le fotografie ricordo, le fiabe, il Presepe Vivente, curato dalla Proloco di Apollosa. È previsto, inoltre, un concorso per le famiglie che dovranno cimentarsi nella realizzazione di una Natività, il disegno o il lavoretto migliore sarà votato da tutti i partecipanti alla giornata. La premiazione si terrà alle ore 17,00 e per il primo premio è prevista ...

