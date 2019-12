Via libera del Governo al salvataggio della Banca Popolare di Bari Di Maio | “Salvi i

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato ieri sera un decreto-legge che introduce misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di unadi investimento. Il decreto dispone il potenziamento delle capacità patrimoniali e finanziariedel Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (MCC) fino a un massimo di 900 milioni di euro, per consentire alla stessa di operare qualedi investimento che possa accompagnare la crescita e la competitività delle imprese italiane. Nell’ambito e in linea con la suddetta missione, in base al decreto verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a MCC, insieme con il Fondo Interrio di Tutela dei Depositi (FITD) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio ...

