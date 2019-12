“Vi spiego perché la Circumvesuviana è il treno peggiore d’Italia”

Sanremo 2020 - Stefano De Martino non ci sarà : “Vi spiego perché” : Non è facile dire no al Festival di Sanremo. Ancora più facile è però andare al festival per popolarità e soldi e sbagliare tutto. Lì sono crollati – quando hanno condotto – i miri di Raffaella Carrà e Simona Ventura, che avevano sottovalutato la portata della manifestazione, che non è solo una gara tra canzoni, ma molto di più. Una sensazione che poteva capire solo Pippo Baudo e forse, adesso, un po’ Carlo Conti. E nel primo anno di Amadeus, ...

Caso Balotelli - Grosso fa chiarezza in conferenza stampa : “Vi spiego cosa è successo con Mario” : L’allenatore del Brescia ha parlato in conferenza stampa del Caso Balotelli, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Le domande erano attese, dunque Fabio Grosso si è preparato a dovere per la conferenza stampa di vigilia al match con la Roma. L’argomento di discussione? Ovviamente l’allontanamento di Mario Balotelli dal campo di allenamento, decisa per aver visto l’attaccante ex Marsiglia svogliato ...

Ombre all’Inter e luci al Flamengo - Gabigol allo scoperto : “Vi spiego cosa mi è mancato in Europa” : L’attaccante brasiliano è tornato a parlare della sua esperienza in Europa, soffermandosi sui motivi che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio con la maglia dell’Inter Un’esperienza da dimenticare con le maglie di Inter e Benfica, prima di tornare in Brasile per riprendere in mano la propria carriera. Gabigol è finalmente tornato ai suoi livelli, trascinando il Flamengo in finale di Copa Libertadores, in ...

MotoGp - Valentino Rossi esce allo scoperto : “Vi spiego perché non ho ancora deciso di ritirarmi” : Il pilota della Yamaha ha spiegato i motivi che lo spingono a procrastinare sempre di più il ritiro dalla MotoGp, ammettendo come difficilmente troverà qualcosa di così divertente come le corse in moto Giornata complicata per Valentino Rossi oggi a Valencia, il pilota della Yamaha infatti è stato protagonista di due cadute, equamente suddivise tra la prima e la seconda sessione di prove libere. AFP/LaPresse Due inconvenienti che hanno ...

MotoGp – Meregalli fa luce sulle cadute di Valentino Rossi : “Vi spiego cosa le ha provocate” : Maio Meregalli commenta le due cadute di Valentino Rossi nelle prove libere di Valencia: il team manager Yamaha indica nella temperatura la possibile causa Venerdì da dimenticare per Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ ha affrontato le prime due sessioni di prove libere nel Gp di Valencia collezionando due brutte cadute nelle quali, fortunatamente, non ha riportato gravi danni a differenza della sua moto andata distrutta. Dopo le FP2 ...

“Vi spiego come personalizzare il guardaroba : per essere più belli basta scegliere il colore giusto” : la consulente d’immagine Rossella Migliaccio e i segreti delle star - da jLo a Chiara Ferragni : Volete comprare un nuovo cappotto ma siete indecisi se prenderlo nero o beige? State già pensando al cenone di Capodanno e non sapete se osare con le paillettes? Avete un colloquio di lavoro e volete fare bella impressione? O ancora, si sposa il vostro migliore amico e siete indecise se puntare su un abito o un completo con pantalone? Chiedetelo su Instagram a Rossella Migliaccio e avrete la risposta giusta. Napoletana d’origine ma ...

Formula 1 - il team principal della McLaren ammette : “Vi spiego perché Mercedes e Ferrari sono davanti a tutti” : Andreas Seidl ha rivelato i motivi che permettono a Ferrari, Mercedes e Red Bull di dominare il Mondiale di Formula 1 Dopo alcuni anni davvero bui, la McLaren sta tornando piano piano nelle zone alte della classifica. Il merito è tutto di Andreas Seidl che, arrivato da qualche mese a Woking, ha dato il via ad un pesante restyling della scuderia, permettendole di svoltare. AFP/LaPresse Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il team ...

Dalle partite con le nonne fino all’addio al Milan - Cutrone svela : “Vi spiego in che posizione mi hanno messo” : L’attaccante italiano ha parlato della sua esperienza in Inghilterra, raccontando anche alcuni retroscena d’infanzia La nuova vita di Patrick Cutrone è in Inghilterra, con la maglia del Wolverhampton. Un’avventura iniziata in estate, dopo il doloroso addio al Milan, voluto più dalla società che dal giocatore. Instagram @patrickCutrone63 Il giovane attaccante italiano però non si è abbattuto, accettando la proposta dei ...

Formula 1 - papà Anthony svela i segreti di Lewis Hamilton : “Vi spiego come ha fatto a diventare così forte” : Il padre del sei volte campione del mondo ha raccontato i segreti del proprio figlio, soffermandosi sul difficile percorso compiuto per arrivare in Formula 1 La domenica di Austin ha regalato a Lewis Hamilton il sesto titolo mondiale in carriera, un numero pazzesco che lo porta a meno uno da Michael Schumacher. Photo4/LaPresse Un trionfo annunciato, a cui ha partecipato l’intera famiglia del pilota della Mercedes, compreso papà ...

Formula 1 - Camilleri fiducioso in vista delle regole 2021 : “Vi spiego perché potrebbero avvantaggiare la Ferrari” : Il CEO della Ferrari ha commentato il nuovo regolamento presentato nel fine settimana di Austin e che entrerà in vigore dal 2021 Il nuovo regolamento che entrerà in vigore nel 2021 è stato presentato nel corso del fine settimana di Austin, dove la FIA e Liberty Media hanno svelato quelle che saranno le novità rivoluzionarie che scombussoleranno il circus. Su questo argomento si è espresso Louis Camilleri, che ha espresso il proprio punto ...

Morgan non si presenta a “Live – Non è la d’Urso” - la conduttrice : “Vi spiego io cosa è successo” : “Se avessi saputo che si sentiva costretto, io per prima gli avrei detto di starsene a casa. Chi se ne frega, qui viene chi ha voglia di venire”. Barbara D’Urso esordisce così a Live Non è la D’Urso, visibilmente seccata dal forfait dato all’ultimo da Morgan, già annunciato come gli ospiti speciali della puntata. Il musicista, a poche ore dalla diretta, ha fatto sapere infatti che non sarebbe andato alla ...