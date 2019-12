Vestiti da poliziotti tentano rapina a portavalori | 5 arresti

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tentarono di compiere unaai danni di un furgonecon l'uso di armi, indossando divise della Polizia di Stato e tute da operatori addetti alla raccolta di rifiuti. Per questo la squadra mobile della questura di Reggio Calabria ha arrestato stamattina cinque persone.

KangMina5959 : Gli Stray Kids vestiti da poliziotti ?? - jaysembrace : fra hongjoong co le manette in bocca, gli stray kids vestiti da poliziotti io sto volando nel mio kink dell'uniform oggi - homesung : AH MA NON SONO VESTITI DA POLIZIOTTI MS DA PILOTI STO MORENDO -