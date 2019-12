Venezia | finito il restauro della Pietà del Battistero della Basilica di San Marco

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Martedì 17 dicembre, alle ore 15.30, si terrà la presentazione ufficiale dell’avvenutodel gruppo scultoreodelnellacattedrale di San. Saranno presenti alla cerimonia il Patriarca diFrancesco Moraglia, il sindaco Luigi Brugnaro e il Primo Procuratore di SanCarlo Alberto Tesserin. L’intervento effettuato – grazie ad un contributo messo a disposizione da Coop Alleanza 3.0 (che fa parte di Coop Italia), su un progetto presentato da “Fondaco Italia”, indicato e approvato dalla Procuratoria di San, e che ha vinto una consultazione condotta on line tra i soci Coop – ha permesso la completa ripulitura del gruppo scultoreo inserito nelmarciano e che ora viene restituito ora al suo splendore originario. Saranno presenti perciò, anche Luca Bernareggi (presidente ANCC Coop),Pedroni ...

