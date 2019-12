Vanessa Incontrada Instagram | messaggio inaspettato ai fan | «Bellissima dentro e fuori»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tra le cose più belle di questo 2019 mettiamo senza dubbio il monologo dial programma tv di Raiuno 20 anni che siamo italiani, trasmissione da lei condotta assieme al cantante Gigi D’Alessio. «La perfezione non esiste. Magari me lo avessero detto prima, sai quanto tempo ho passato a cercarla?», questo uno dei passi più forti del suo lungo appassionante discorso, che ha preso il via dalle pesanti critiche sul suo aspetto fisico che non le sono state risparmiate nemmeno quando era incinta. Con delicatezzaIncontrata, tra i volti della televisione più seguiti sui social, ha affrontato il tema del body shaming (dall’inglese “body” che vuol dire “corpo” e “shame” che significa “vergogna”), una forma di bullismo che vuole far sentire la vittima inadeguata, poco piacente, insoddisfatta del suo aspetto ...

