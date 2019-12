Vanessa Hudgens atomica | incanta il web con il suo fisico senza veli FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019)è stata l’idolo di molte ragazzine. Il successo è arrivato con i celebri film di High school musical e adesso è ancora un’attrice di discreto successo a livello internazionale.si è concessa a diversi servizigrafico ed uno di questi è davvero hot. Bollente in camera da lettoè davvero esagerata in questo scatto bollente. Indossa un intimo nero che esalta tutte le sue curve, fasciandola nelle parti giuste. L’ambientazione è come al solito molto intima: l’attrice è su un letto di un hotel, accerchiata da riviste di moda, giornali e da una scatola di cibo cinese che dona quel tocco di familiarità in più. Lo sguardo diè molto seducente ed ipnotico, perfettamente in tono con lo scatto. I tacchi bellissimi e neri che indossa slanciano la sua figura. Il lato B è da favola e ha letteralmente fatto ...

adovrelena : Ma quanto è meravigliosa Vanessa Hudgens nel film #Theprincessswitch ? Io stregata ?? - CelebsNews15 : Vanessa and Stella Hudgens in Studio City, CA - bohemianbarnes : ? vanessa anne hudgens ? ? december 14, 1988 ? california (usa) ???? -