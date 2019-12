Valentino Rossi verso la 24 Ore di Le Mans | il progetto prende forma

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019)e il suo mondo a quattro ruote. Il Dottore ha sempre espresso la propria ammirazione nei confronti delle automobili e in più occasioni si è dilettato in questo settore: il Rally di Monza è stato a lungo un suo feudo, a metà degli anni 2000 ha disputato diversi test con la Ferrari tanto che era molto vicino a un clamoroso passaggio in F1, lunedì scorso si è reso protagonista del tanto chiacchierato “scambio” con Lewis Hamilton e sabato ha conquistato un brillante terzo posto nella 12 Ore del Golfo (primo nella sua categoria) al volante della Ferrari. Il 40enne ha spesso dimostrato di avere un ottimo polso anche al volante di una vettura e non è solo un eccellente centauro come testimoniano i nove titoli mondiali, il fuoriclasse di Tavullia non è eccezionale soltanto in moto ma se la cava positivamente anche in competizioni automobilistiche. Il brivido della ...

SkySportMotoGP : ?? Il team di @ValeYellow46 vince nella categoria Pro Am ??e chiude 3° nella classifica generale della #Gulf12Hours I… - SkySportMotoGP : ?? A Valencia uno scambio da 15 titoli Mondiali ?? @ValeYellow46 sulla W08, @LewisHamilton sulla M1 ?? ?… - SkySportF1 : ???? Giornata storica a Valencia ?? Lo scambio tra Rossi e Hamilton VIDEO ? -