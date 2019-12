Valencia | Celades | «Atalanta squadra fisica Muriel e Gomez attaccanti di livello»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019)si affronteranno negli ottavi di Champions League: il commento del tecnico ibericosui rivali Intervenuto ai canali ufficiali del, il tecnico del clubha stilato l’identikit dell’, prossimo avversario degli spagnoli in Champions League. «E’ unamolto, con un grande potenziale offensivo, gioca con tre centrali difensivi e hadi buoncomee Papu. Vedremo come arriveremo a quella partita. Percorso della Dea nel girone? Ha dato molto in questo ultimo periodo, ha guadagnato il passaggio con una grande vittoria. Ha lo stesso allenatore da tempo, gli stessi automatismi, sta facendo una buona annata. Vedremo di conoscerlo con più informazioni possibili». Leggi su Calcionews24.com

Dalla_SerieA : Champions: Atalanta è andata bene, contro il Valencia si può passare - - sportface2016 : #Valencia | #Celades: 'L'#Atalanta ci può mettere in difficoltà' - sportli26181512 : Atalanta è andata bene, col Valencia si può passare. Ma occhio a Rodrigo: Atalanta è andata bene, col Valencia si p… -