Usa | muore per salvare i suoi cani caduti in un lago ghiacciato

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Riesce eroicamente ala vita deituffandosi in un, ma lui non ce la fa. È il tagico incidente di cui è rimasto vittima un 39enne americano, David Schmidt, 39 anni, nei giorni scorsi annegato a Meyers, in California del Nord, vicino al South Lake Tahoe. Come raccontano i media Usa, l’uomo è morto dopo essersi tuffato in acqua perdurante una passeggiata, probabilmente per la rottura di una lastra di ghiaccio. Come faceva spesso, David si trovava con itrelungo le sponde delper una passeggiata mattutina. E dopo l’incidente agli animali non ha esitato a tuffarsi per aiutarli a uscire dalla trappola. Si è quindi verificata la tragedia. David è annegato mentre isi sono salvati. Ogni intervento dei soccorritori per tentarel’uomo è stato inutile. I vigili del fuoco di Lake Valley e ...

