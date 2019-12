Usa | banca deposita per errore 37 milioni di dollari sul conto di una donna

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Uno di quegli errori da fare la fortuna del buon capitato, anzi della buona capitata. È successo in Texas, Usa, dove, per uno sbaglio dovuto al sistema informatico, ilcorrente di unaè stato rimpinguato – a sua insaputa – di 37di, rendendola così milionaria per un giorno. Secondo quanto riferito dal sito di Bloomberg, Ruth Balloon, residente a Dallas, ha controllato il suorio all’inizio di questa settimana, ritrovandosi qualche “spicciolo” in più. Dopo lo stupore iniziale, Ruth e il marito hanno dedotto che lafosse nel bel mezzo di qualche pasticcio. Così hanno riferito della scoperta alla LegacyTexas, la loro filiale, che ha risposto ringraziandoli e precisando che anche se la coppia non si fosse accorta dell’, laavrebbe comunque ritirato i soldi non appena scoperta la falla ...

