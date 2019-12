Un’ambulanza per la vita | giovedì a Pietrarsa il galà di beneficenza della Fondazione

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tutto pronto per la quarta edizione delCharity Night, la serata diorganizzata dallaCannavaro Ferrara, nata dalla collaborazione di due coppie di fratelli (Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro e Vincenzo Ferrara) che si svolgerà19 dicembre presso il Museo Nazionale Ferrroviario di. Grazie al Charity del 2018, laha realizzato due importanti progetti sociali: “La Casa di Matteo di Bacoli”, una nuova casa di accoglienza per bambini orfani con disabilità gravi, e “Un Tutor per amico” un progetto integrato contro la dispersione scolastica di studenti DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento). Nella quarta edizione delCharity Night i fondi che saranno raccolti – tramite le donazioni per la cena, l’asta benefica e la lotteria- saranno destinati ad un altrole progetto sociale, “per la ...

VoceCamuna : Un mezzo in più per i volontari di #Pisogne - magdulka64 : RT @Caponatarossa: O NON serviva, o NON gli è piaciuto il logo #M5S apposto sulla fiancata... #imbecilli O #disonesti ?? - SetDamper : RT @Caponatarossa: O NON serviva, o NON gli è piaciuto il logo #M5S apposto sulla fiancata... #imbecilli O #disonesti ?? -