Un posto al sole rumors | NICOTERA resta a Napoli? E perché? Anticipazioni

(Di lunedì 16 dicembre 2019) In questo periodo a Unalstiamo assistendo a frequenti ritorni adi Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano), insieme al loro figlioletto Antonio. Ma questi rientri temporanei potrebbero costituire l’anticamera di una piccola sorpresa, almeno per uno dei personaggi coinvolti. Nel corso delle vacanze di Natale, infatti, appenderemo cheha ricevuto una nuova proposta riguardante il suo lavoro e ciò peraltro lo porterà a scontrarsi con la moglie, la quale evidentemente non sarà molto d’accordo con quello che sta accadendo. Come andrà a finire? Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Ovviamente è troppo presto per conoscere ulteriori dettagli sulla vicenda, ma a tal proposito colpiscono alcune recentissime Stories su Instagram in cui si vedono Susanna (Agnese Lorenzini) e Niko (Luca Turco) ...

