Un posto al sole | i matrimoni che dovevano esserci e che non ci sono ancora stati

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Parte un nuovo blocco di puntate di Unal: sarà la settimana in cui si risolverà la situazione di Diego Giordano, in attesa degli episodi natalizi della soap che vedremo a breve. E proprio nella storia di Diego, un ruolo importante l’ha avuto Niko, che ha difeso il cugino in questa fase difficilissima della sua vita. Tanti impegni professionali per il giovane Poggi ultimamente ma… non si era parlato dio per lui? Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! In effetti, diversi lettori ultimamente ci hanno scritto sottolineando che le tanto annunciate nozze tra Niko e Susannaalla fine passate in secondo piano, viste le urgenti tematiche collegate al lavoro della coppia (lei ora sta aiutando la domestica Clara insieme a Giulia e Angela). Il 2020 sarà l’anno buono per questa attesissima unione? O a un ...

