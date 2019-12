Un gustoso alimento protegge da infarto e ictus: ha un effetto protettivo anche se si segue una dieta poco sana (Di lunedì 16 dicembre 2019) Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of the American College of Cardiology, coordinata dagli epidemiologi dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, l’Università dell’Insubria a Varese e il Cardiocentro Mediterraneo di Napoli, consumare abitualmente (circa 4 volte a settimana) un determinato alimento, il peperoncino, riduce il rischio di morte per infarto, per ictus, e riduce anche il rischio di morte per qualunque causa rispetto a chi non ne fa uso abitualmente. L’analisi si è basata sull’analisi delle abitudini alimentari di 22.811 molisani il cui stato di salute è stato oggetto di monitoraggio per un tempo medio di 8 anni: gli esperti hanno osservato che usare il peperoncino 4 o più volte a settimana è associato ad una riduzione del rischio complessivo di morte del 23%, ad una riduzione del ...

