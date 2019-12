ULTIM’ORA SKY – Gli inglesi dell’Everton contattano Ancelotti

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ultmim’ora Sky – Carlopotrebbe presto tornare ad allenare, l’Everton è sulle sue tracce Ultim’ora Sky – Dopo il divorzio dal Napoli, la Premier League bussa alla sua porta. Si tratta dell’Everton, sedicesimo in classifica e con soltanto cinque vittorie in 17 partite. Risultati pessimi, che hanno portato all’esonero di Marco Silva dopo i cinque gol incassati nel derby contro il Liverpool. Al suo posto Duncan Ferguson, il miglior marcatore scozzese di sempre nella storia della Premier. Il classe 1971 ricopre l’incarico ad interim, in attesa di una soluzione definitiva. Tra la società inglese eci sono stati i primi contatti ed è stato fissato un incontro previsto in queste ore per capire se si può arrivare o meno ad un accordo. I primi colloqui sono stati positivi, con Ferguson che resterà anche nel caso in cui ...

