Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno aumentano gli italiani che si trasferiscono all’estero devono essere invece gli immigrati dall’Africa rivelarlo sono i dati dell’istat nel 2018 le cancellazioni anagrafiche per l’estero sono 57.000 di queste quasi il risultato riguardano immigrati italiani 117.000 più 1,9% l’estensione anagrafiche dall’estero sono circa 332 mila per la prima volta in calo rispetto all’anno precedente meno 3,2 % dopo i costanti incrementi registrati tra il 2014 e il 2017 sono dunque 816000 gli italiani che si sono trasferiti all’estero negli ultimi dieci anni oltre 73% a 25 anni e più di questi quasi preso 4 hanno un livello di istruzione medio alto il cane invece degli immigrati in Italia provenienti dal continente africano nel 2018 è pari ...

SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 19:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - pat_ipica : Ultime notizie dalla Spagna. Siamo a 20km da Santiago. Yeah!!! Domani ci siamo. Io veramente sto qua, ma col cu… -