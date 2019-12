Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno le norme su cannabis Light Tobin Tax mercato tutelato e scontro in aula dichiarate inammissibili in Senato polemica 5 Stelle presidente casellati parlando nello specifico della cannabis Light due esponenti del Movimento hanno chiesto alla presidente di dimostrare che la scelta non sia stata frutto della pressione della sua parte politica casellati a replicato spiegando che è stata una decisione meramente tecnica aggiungendo Se ricevete questa misura importante per la maggioranza Fatevi un disegno di legge aumentano gli italiani che si trasferiscono all’estero diminuiscono invece gli immigrati dall’Africa verranno sono i dati dell’istat nel 2018 le cancellazioni anagrafiche per l’estero sono 157000 di queste quasi tre su quattro riguardano immigrati italiani 117.000 più 1,9% le ...

SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 18:10: romadailynews radiogiornale Buonasera dalla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 18:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -