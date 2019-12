Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 16 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019)dailynews radiogiornale una Buongiorno dalla appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio 90 minuti di consiglio dei ministri ieri sera Palazzo Chigi per salvare la Banca Popolare di Bari misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento questo titolo del decreto per il salvataggio dell’Istituto di credito che cosa prevede un aumento di capitale con il quale Mediocredito centrale fondo interbancario di tutela dei depositi ed altri investitori potranno partecipare al rilancio della banca rifacendo Si conferma la determinazione del governo a tutelare risparmi di cittadini e famiglie positiva l’approvazione del decreto ha detto il ministro dell’economia Roberto Gualtierial fianco del risparmiatore dei dipendenti della Banca Popolare di Bari tuteleremo il risparmiatore non ...

SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - zazoomnews : L’app Consip vi terrà informati su bandi di gara notizie e comunicati della Pubblica Amministrazione - #L’app… - corgiallorosso : #Friedkin-#Roma, due diligence legale ancora in corso: possibile slittamento a gennaio -