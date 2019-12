Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ok al salvataggio della Banca Popolare di Bari ieri sera delibera arrivato dal Consiglio dei Ministri che si è riunito a Palazzo Chigi è durato circa 90 minuti un salvataggio che però prende una strada differente misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca d’investimento questo il titolo dell’intervento del Consiglio dei Ministri intenzionato quindi a esplicitare un sostegno diretto dal sud Italia in base al Decreto si procederà con un aumento di capitale che consentirà a Mediocredito centrale insieme al fondo interbancario di tutela dei depositi e ad altri eventuali investitori di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari così faSì tutte le il risparmio dei cittadini delle famiglie delle imprese in b&b Ad ogni modo ...

SkyTG24 : Migliaia le #Sardine alla manifestazione con lo slogan #RomaNonsiLega. Tra loro, questa ragazza che ha imitato il d… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 09:10: romadailynews radiogiornale Buongiorno della… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 09:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -