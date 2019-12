Ue come Auschwitz | la Raggi silura Marione per la vignetta incriminata

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sospesa la collaborazione tra Roma Capitale e: la sindaca, infatti, a seguito dell’ultimapubblicata dal fumettista, e dal polverone di polemiche che questa ha sollevato, ha deciso di revocargli l’incarico. Mario Improta (detto), noto fumettista impegnato in una collaborazione con Roma Capitale, ha di recente pubblicato unache ritrae l’Ue … L'articolo Ue, laper laproviene da www.meteoweek.com.

repubblica : L'Auschwitz Memorial replica alla vignetta di Marione su Ue come lager nazista: 'Vergognoso' [aggiornamento delle 1… - AndreaRomano9 : .@marioimprota72 Vede Marione, le spiego: anche i “malati mentali” - come lei mi definisce - venivano gassati ad… - nzingaretti : A Civita Castellana la giunta leghista taglia fondi per viaggi della #Memoria ad #Auschwitz. Sono preoccupato perch… -