“Ue come Auschwitz” | e’ polemica Marione cambia fumetto

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L'Ueil lager di Auschwitz e l'Ukun piccolo deportato che fugge. Questo il tono della vignetta sulla Brexit firmata da Mario Improta, ovvero '' che ha scatenato le critiche, partite dal Pd romano al quale si e' poi aggiunta la sindaca Virginia Raggi che della matita di Improta si e' servita per ilcivico del Campidoglio distribuito nelle scuole romane. Unache ha costretto Campidoglio ha modificare al strip, ad abbandonare l'idea azzardata dell'Ue lager (con tanto di cancello che mima la famigerata scritta in ferro che campeggiava ad Auschwitz) per ripiegare su una similitudine che accomuna l'Unione Europea ad una latrina. L'Uk resta un bimbo in fuga ma non piu' con la divisa a righe dei deportati ma con un piu' sobrio pantalone e maglietta. Il primo a muovere le critiche e' il Pd capitolino."Ecco il miserabile vignettista della Sindaca Raggi che ...

EnricoLetta : Non son contento ma a cercare il positivo, almeno con la vittoria di @BorisJohnson si chiude una fase, finiranno i… - repubblica : 'La Ue come un lager' polemica sul vignettista scelto da Raggi per i fumetti di educazione civica - CottarelliCPI : Dopo le elezioni di ieri, sembra proprio che il Regno Unito esca dalla UE. Ma resterà 'unito'? O perderà dei pezzi… -