“Ue come Auschwitz” | anche il Memorial del lager nazista contro la vignetta di “Marione”

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Arbeit macht frei era un’illusione cinica che le SS davano ai prigionieri di Auschwitz. Quelle parole sono diventate una delle icone dell’odio umano. È doloroso per la memoria di Auschwitz e delle sue vittime vedere questo simbolo strumentalizzato e vergognosamente abusato“. Ladel fumettista Mario Improta, che si firma Marione, arriva all’attenzione dell’Auschwitz, il museo alla memoria del campo di sterminionella cittadina polacca. Improta, con unache poi ha modificato dopo le polemiche, aveva paragonato l’Unione Europea alin cui venivano rinchiusi, seviziati e gassati i prigionieri: nel disegno si vedeva il Regno Unito che fuggivaun deportato che fugge. Dopo le proteste Improta ha poi corretto il suo lavoro sostituendo ilcon una latrina. Il punto reale della polemica continua a essere il fatto che ...

