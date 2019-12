Uccise Domenico Noviello, 30 anni al camorrista ‘coscia fina’ Cirillo (Di lunedì 16 dicembre 2019) Condannato in primo grado all’ergastolo, fu assolto invece in secondo grado. La Procura Generale di Napoli fece ricorso in Cassazione, che rinviò il procedimento di nuovo alla Corte di Assise di Appello di Napoli. I giudici della V Sezione Corte di Assise di Appello del Tribunale di Napoli, hanno condannato alla pena di 30 anni … L'articolo Uccise Domenico Noviello, 30 anni al camorrista ‘coscia fina’ Cirillo proviene da www.meteoweek.com.

