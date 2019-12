Ubi Banca | un piano per la digitalizzazione delle filiali del Sud

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di martedì 17 dicembre 2019) UBIha inaugurato oggi a Matera la filiale di via del Corso, dopo il restyling e l'ammodernamento.

Meinkaiser93 : @amodeomatrix @ary_anna Ciò che mi irrita è che devo pagare io per una banca che non mi tocca. Correntista BPM, Int… - ennatrasporti : UBI BANCA, UN PIANO PER LE FILIALI DEL SUD - Italpress : UBI BANCA, UN PIANO PER LE FILIALI DEL SUD -