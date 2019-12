Turchia: Sanzioni Usa? Basi Nato chiuse

Se gli Stati Uniti dovessero imporreallaa seguito dell'acquisto del sistema di difesa missilistico dalla Russia, lachiuderà due delle più importantisul suo territorio.E' quanto ha dichiarato il presidente turco, Erdogan. Se necessario chiuderemo Incirlik e ,ha Kurecik, ha detto Erdogan."Se imporranno misure come le,risponderemo in base al principio della reciprocità...E' molto importante per entrambe le parti che glinon compiano passi irreparabili per le nostre relazioni".(Di lunedì 16 dicembre 2019)