Tumori ed esercizio fisico | una proteina protegge il muscolo dall’atrofia da cancro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Uno studio coordinato dai ricercatori dell’Unità di Disfunzioni Neuromuscolari dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS con il supporto di AIRC e Fondazione Cariplo, appena pubblicato sulla rivista scientifica Cancers, dimostra che una(musclin), autogenerata in modelli animali mediante esercizi aerobici, è in grado di contrastare l’atrofia dei tessuti muscolari, ovvero la cachessia, conseguenza di patologie tumorali. Si stima che la cachessia si verifichi tra il 50-80% dei pazienti in relazione ai diversi tipi die porti alla morte in circa il 20% di essi, attraverso una massiccia perdita di massa muscolare. A causa della cachessia, infatti, l’infiammazione sistemica aumenta comportando elevati livelli di citochine pro-infiammatorie, come interleuchina 6 (IL6) o il fattore di necrosi tumorale α (TNFα). L’può contrastare la ...

