Tumori | a Bari asportato cancro ovarico di 20 Kg

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il reparto di Ginecologia Oncologica dell’ospedale ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti ha effettuato con successo un intervento chirurgico particolarmente delicato di citoriduzione addominale, con asportazione di un tumoredi circa 20 chilogrammi. La paziente è una giovane donna giunta all’attenzione dell’ambulatorio correlato per distensione e senso di peso addominale da diversi mesi. I medici dell’ospedale hanno eseguito una Tac che ha messo in evidenza una voluminosa massa addominale. In considerazione del quadro clinico, la paziente è stata sottoposta a un particolare intervento chirurgico con asportazione di un tumoredi grandi proporzioni che ha raggiunto appunto il peso di 20 kg. L’intervento è stato eseguito da Vito Carone e Luca Leone, medici dell’Unità operativa di Ginecologia Oncologica diretta da Francesco ...

