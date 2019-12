Tre scimmie | con polemica La Lega Serie A ha scelto la sua campagna contro il razzismo

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Forse l’idea era quella di trasformare un insulto in una bandiera. Cambiare il punto di vista di quel «Scimmia!» usato per offendere i calciatori con origini africane e trasformarlo in «Siamo tutti!». Il risultato, però, non è stato un granché. Nella sua sede di Milano laA ha esposto tre opere disegnate dall’illustratore Simone Fugazzotto, artista milanese che utilizza spesso i primati come soggetti delle sue opere. Si legge nella presentazione della sua mostra alla The Ab Factory di Cagliari che la figura della scimmia è: «Un esempio dell’armonia nella quale è possibile coesistere con la natura, un modello di semplicità e integrità». Fugazzotto ha partecipato alla presentazione di opere alla sede dellaA a Milano. Le sue tre tavole hanno tutte fattezze diverse: una ha tratti asiatici, un’altra caucasici e l’ultima ...

chedisagio : La campagna «anti razzismo» della @legaseriea ha per protagoniste tre scimmie. Qui qualcuno si deve dimettere - davideinno85 : RT @chedisagio: La campagna «anti razzismo» della @legaseriea ha per protagoniste tre scimmie. Qui qualcuno si deve dimettere https://t.co… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Serie A, tre scimmie per la campagna anti-razzismo. Yormark (Roc Nation): 'Vergonoso. Lukaku deluso da come vengono gest… -