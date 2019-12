Tragedia sul campo da basket | morto Alessio Allegri | stella della Osl Garbagnate

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un malore indurante la partita di, da cui non si è più ripreso: èquesto pomeriggio, 37 anni,pallacanestro locale. Lasi è materializzata ieri pomeriggio, domenica, mentre nel palazzetto sportivo di Rho era in corso la sfida di Serie C Silver tra Osle La Torre di Torre Boldone (BG).era in, ha fatto appena in tempo a rendersi conto di una difficoltà, ha cercato di richiamare l’attenzione alzando un braccio poi si è accasciato suldi gara. su Il Notiziario.

