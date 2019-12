Traffico Roma del 16-12-2019 ore 20 | 00

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019)IN DIMINUZIONE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA FILE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI DALLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO A24. IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE E RALLENTAMENTI DALL’ AUTOSTRADA- FIUMICINO A VIA OSTIENSE E DA PRENESTINA A LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, ANCHE PER UN INCIDENTE, CODE DAL RACCORDO A VIALE TOGLIATTI VERSO LA TAGENZIALE,INTENSO, SULLA TANGENZIALE AL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI ABBIAMO FILE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA, POI ALTRE CODE DALLA NOMENTANA ALLO SVINCOLO A24 E SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI PER LAVORI DI POTATURA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, SI STA IN CODA TRA VIALE BARTOLOMEO CAVACEPPI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA PASSIAMO AL TRASPORTO: LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE NON È ATTIVA NELLA TRATTA PONTE CASILINO- TERMINI ...

