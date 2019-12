Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) RESTA INTENSO ILSULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODA A TRATTI DALLA CASSIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI DA LA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO A24 E TRA CASILINA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE E RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER L’AUTOSTRADA-FIUMICINO A QUELLA PER LA CASILINA E TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, CODE DA VIA FIORENTINI VERSO LA TAGENZIALE, ALTRE CODE VERSO IL RACCORDO ANULARE DA VIALE TOGLIATTI AL FORO ITALICO, INCIENTE SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIA SALARIA-VILLA ADA E CI SONO FILE IN DIREZIONE TOR DI QUINTO MENTRE, IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI PER IL SOLODA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA, POI ALTRE FILE DALLA NOMENTANA ALLO SVINCOLO A24 E SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI AL TUFELLO SEGNALIAMO UN ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 16-12-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - shavitjager : ciao amore non piangere ti mando un bacio scusami ma a raggiungerti non ce la faccio, lo sai com'è fatta Roma col t… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Grande Raccordo Anulare e Via Fiorentini per traffico intenso sulla viabilita' or... -