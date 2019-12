Traffico Roma del 16-12-2019 ore 19 | 00

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) INCIDENTE RISOLTO E RIAPERTA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN DIREZIONE SALARIASULLA TANGENZIALE AL FORO ITALICO, A TRATTI FILE DA CORSO DI FRANCIA ALLO SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREIZONE STADIO DA VIALE CASTRENSE ALLA TIBURTINA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, CODE DA VIA FIORENTINI VERSO LA TAGENZIALE, ALTRE CODE VERSO IL RACCORDO ANULARE DA VIALE TOGLIATTI PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANULAREINTENSO SULLE DUE CARREGGIATE IN CARREGGIATA INTERNA CODA A TRATTI DALLA CASSIA ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI DA LA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO A24 E TRA CASILINA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE E RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER L’AUTOSTRADA-FIUMICINO A QUELLA PER LA CASILINA E TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 ANCORA CHIUSA, PER LAVORI GASDOTTO, VIA DEL PESCACCIO, TRA PARCHEGGIO- METRO – E VIA DI ...

