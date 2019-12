Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN DIREZIONE SALARIA, E SULLA TANGENZIALE FILE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA ALLO SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREIZONE STADIO DA VIALE CASTRENSE ALLA TIBURTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, DA VIA FIORENTINI VERSO LA TAGENZIALE, ALTRE CODE VERSO IL RACCORDO ANULARE DA VIALE TOGLIATTI PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANULARE ILE’ INTENSO LUNGO LE DUE CARREGGIATE, IN PARTICOLARE IN QUELLA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 E TRA CASILINA E APPIA. STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLAFIUMICNO ALLA CASILINA E TRA PRENESTINA E SVINCOLO A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CHIUSA LA GALLERIA PITTALUGA PER VERIFICHE TECNICHE. TRA LE 22 E LE 6, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE ...

romadailynews : Traffico Roma del 16-12-2019 ore 18:00: ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma Centocelle: p. za Teofrasto, v. Filippo Arena, v. dei Ciclamini, v. Emilio Chiovenda, v. delle Palm… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Viale del Muro Torto rallentamenti fra Piazzale Brasile e Via Luisa di Savoia > Lungotevere ­ #luceverde #Lazio -