Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) SUL GRA,NON BLOCCATO NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI TIBURTINA, DOPO L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO A SEGUITO DI UN INCIDENTE TUTTAVIA, RESTANO TRAFFICATE LE DUE CARREGGIATE SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA DALLA CASSIA BIS, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONESUD TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO CODE DA VIA FIORENTI A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA E VERSO LA TAGENZIALE FILE A PARTIRE DA VIA FIORENTINIANCHE AL FORO ITALICO, TRATTO DI TANGENZIALE, FILE DA VIA DEGLI ORTI DELLA FARNESINA A VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PIÙ AVANTI ALTRE FILE, TRA LARGO RODOLFO LANCIANI-VIA DEI MONTI TIBURTINI E L’USCITA PER IL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI NELLE DUE DIREZIONI, ASUD, SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DELLA METRO EUR MAGLIANA E CI SONO FILE, NEI DUE SENSI; AL COLLATINO, PER LAVORI IN ...

PLRomaCapitale : #Roma: Via Tiberina altezza Cimitero Flaminio, #traffico rallentato causa #incidente. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 16-12-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 16:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -