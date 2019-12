Traffico Roma del 16-12-2019 ore 15 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) RIAPERTO DOPO PRECEDENTE UN INCIDENTE IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO IL FORO ITALICO, PER LA PRECEDENTE CHIUSURA DEL TUNNEL ILRESTA INTENSO NELLE VIE CIRCOSTANTI, QUINDI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, IN DIREZIONE VIA TRIONFALE, ED ANCHE IN VIA ENRICO PESTALOZZI E VIA MARIO FANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA, CODE TRA LA DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA, IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER CURIOSI DA PRENESTINA A TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI AL GRA PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DELL’INCIDENTE INCIDENTE IN VIA ANASTASIO II, CODE TRA VIA BALDO DEGLI UBALDI E VIALE DEGLI AMMIRAGLI IN DIREZIONE PIAZZALE DEGLI EROI ALL’AQUILINO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN’ALTRO INCIDENTE IN VIA STATILIA, IN PROSSIMITÀ PIAZZA DI PORTA ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Nomentana code a tratti fra Via Giggi Spaducci e Sant'Alessandro > Tor Lupara #luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 15:32 #A90 Traffico da Svincolo 15: La Rustica a Svincolo 14: A24 Roma-Teramo.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Salaria code a tratti fra Via Cortona e Via dei Prati Fiscali >centro #luceverde #Lazio -