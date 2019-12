Traffico Roma del 16-12-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 16-12-2019 ore 13 : 30 : ANCORA CHIUSO PER UN INCIDENTE IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO IL FORO ITALICO, E A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL TUNNEL CI SONO CODE A TRATTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI APARTIRE DA VIA VITTORIO MONTIGLIO, IN DIREZIONE VIA TRIONFALE; CODE PER LA CHIUSURA ANCHE IN VIA ENRICO PESTALOZZI E IN VIA MARIO FANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEGNALIAMO POI UN INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ ALTEZZA LARGO DELL’ARMA DI ...

Traffico Roma del 16-12-2019 ore 12 : 30 : IN APERTURA A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ ANCORA CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO IL FORO ITALICO RIMANGONO LE COSE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI IN CITTà PER UN INCIDENTE IN VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE AURELIA VERSO IL CENTRO ED UN ALTRO IN VIA DELLA MAGLIANA TRA VIA ALESSANDRO MARCHETTI E VIA GAETANO ARTURO CROCCO NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 16-12-2019 ore 10 : 30 : IN APERTURA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO IL FORO ITALICO SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALLA NOMENTANA, ED ORA DALLA CASILINA ALL’APPIA , MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DA VIA DELLA MAGLIANA ALLA VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A FIORENTINI E ...

Traffico Roma del 16-12-2019 ore 09 : 00 : SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA NOMENTANA, DALLA CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE RALLENTATI DALLA CASSIA ALL’AURELIA E DI NUOVO DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, QUI CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E DAL BIVIO ...

Traffico Roma del 16-12-2019 ore 08 : 00 : Traffico SEMPRE PIÙ INTENSO CON LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE, VEDIAMO CODE SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE RALLENTATI DALLA CASSIA ALL’AURELIA E DI NUOVO DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE PRECEDENTE CON CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 16-12-2019 ore 07 : 30 : Traffico IN AUMENTO CON LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE, VEDIAMO NEL DETTAGLIO CODE LUNGO IL GRA SULLA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 GLI INCOLONNAMENTI SONO DOVUTI AD UN INCIDENTE DOPO FIORENTINI, CON CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST PER QUANTO RIGUARDA LE STRADE CHE PORTANO AL CENTRO FILE SULLA PONTINA DA POMEZIA NORD A VIA DI DECIMA E COME SEMPRE Traffico CON FILE SULLA ...

Traffico Roma del 15-12-2019 ore 19 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA. INTENSO IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST CON CODE TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 ED ANCORA A SEGUIRE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. IN PIENO SVOLGIMENTO ALL’OLIMPICO L’INCONTRO Roma-SPAL: DISCIPLINA PROVVISORIA DI Traffico NELL’AREA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. POSSIBILI ...

Traffico Roma del 15-12-2019 ore 18 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LA RUSTICA. CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE CENTRO. INTENSO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO CON CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE CON CODE TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, ...

Traffico Roma del 15-12-2019 ore 17 : 30 : CODE ATRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA TIBURTINA E LA RUSTICA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. CODE PER Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA- TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE CON CODE TRA VIA TIBURTINA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO. INTENSO IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E ...

Traffico Roma del 15-12-2019 ore 16 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO. SEGNALATO UN INCIDENTE AI PARIOLI IN LARGO AMILCARE PONCHIELLI. POSSIBILI RALLENTAMENTI. IN PIENO SVOLGIMENTO, NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO, IL MERCATINO DI VIA LEONARDO BUFALINI. CHIUSO, PER L’INTERA GIORNATA, IL TRATTO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI. ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO ...