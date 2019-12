Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONENORD ALLA NOMENTANA, DALLA CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE RALLENTATI DALLA CASSIA ALL’AURELIA E DI NUOVO DALLAFIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, QUI CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E DAL BIVIO PER LA A24 A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI SULL’INTERO PERCORSO DELLAFIUMICINO VERSO L’EUR. FILE SULLA PONTINA DAL RACCORDO A VIALE OCEANO ATLANTICO; E FILE SULLE PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO RESTANO I RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA VITELLIA ZONA VILLA PAMPHILI ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE XIII SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CHIUSURA NOTTURNA DELLA GALLERIA PITTALUGA PER VERIFICHE TECNICHE. TRA LE 22 E LE 6, ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 16-12-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Scandicci - Coda A1 Bologna-Roma Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna per traffico intenso sulla viabilita'... - VAIstradeanas : 08:23 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -