Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019)SEMPRE PIÙ INTENSO CON LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE, VEDIAMO CODE SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE RALLENTATI DALLA CASSIA ALL’AURELIA E DI NUOVO DALLAFIUMICINO ALLA VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE PRECEDENTE CON CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, QUI CODE DA VIA DELLE VALLI A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI PERSULLAFIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIALE DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. VERSO IL CENTRO FILE SULLA PONTINA DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA E DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO; COME SEMPRECON FILE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA SULL’AURELIA E ...

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso a A1 Svincolo Firenze Scandicci (Km 286) in uscita in direzione da Bol… - romadailynews : Traffico Roma del 16-12-2019 ore 08:00: TRAFFICO SEMPRE PIÙ INTENSO CON LA RIPRESA DELLE… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Cristoforo Colombo code fra Via Pontina e Viale dell'Oceano Atlantico >Centro Città #luceverde #Lazio -