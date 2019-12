Torturano un disabile e pubblicano il video su Instagram Arrestati tre giovani

Leggi la notizia su newnotizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Torturavano unper divertimento, procurandogli una serie di umiliazioni. I responsabili sono tre, di 19, 20 e 26 anni, individuati dai carabinieri di Corigliano Calabro, comune in provincia di Cosenza. I militari hanno poi eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Castrovillari, su richiesta della locale Procura, che … L'articolounilsutreNewNotizie.it.

MicBuonomo : Torturano disabile e postano video su Instagram, tre arresti a Corigliano Calabro - - vivere_sardegna : Torturano un disabile per divertimento: tre giovani in arresto - sardanews : Torturano un disabile per divertimento: tre giovani in arresto -