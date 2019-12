Torna a casa tardi | bimbo di 8 anni costretto a inginocchiarsi sul grano per nove ore per

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Rischiano fino a 7di carcere Alina Yumasheva e Sergey Kazakov, imprenditore informatico, per aver torturato il figlio di lei facendolo inginocchiare perore sulsaraceno che si è conficcato nella sua carne. Il bambino ha poi dovuto subire un intervento chirurgico per rimuovere quei chicchi. Lo avevano punito perché eratoda scuola. "Abbiamo cercato su internet e abbiamo pensato che fosse una buona idea".

Sport_Mediaset : #Dortmund: #Witsel si rompe la faccia in casa, torna nel 2020. Tegola per il club tedesco: il belga già sottoposto… - SerieA : Il @TorinoFC_1906 torna a vincere in casa: @SimoneZaza e Ansaldi i marcatori del successo granata. Non basta Cacere… - GrandeFratello : Stiamo preparando la Casa per un nuovo inizio... ?? #GFVIP TORNA A GENNAIO... su #Canale5! -