Top Gun | Maverick | Tom Cruise torna nelle sale nel 2020 | ecco il trailer

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il personaggio di Pete “” Mitchell tornerà al cinema 34 anni dopo l’uscita del celebre primo film di Top Gun. Il regista della nuova pellicola sarà Joseph Kosinski. Era il 1986 quando Tomfece breccia nel cuore degli appassionati di cinema, ma anche delle signore presenti in sala. Il noto attore americano era il … L'articolo Top Gun:, Tomnelilproviene da www.meteoweek.com.

ParamountItalia : Parte il nuovo trailer di #TopGunMaverick ed è quasi come se fossimo ancora nel 1986 #TomCruise - wireditalia : Acrobazie in volo, cameratismo, rivalità, jet pazzeschi e Tom Cruise in sella alla sua moto con tanto di giacca di… - bambinogesu : Giovedì #12dicembre sono venuti a trovarci in Ospedale i piloti del Reparto Sperimentale di Volo dell'Aeronautica M… -