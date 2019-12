Top Gun – Maverick | il trailer del film che nel 2020 riporterà Tom Cruise in battaglia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Devo ammettere che non mi aspettavo un invito a tornare”.è tornato ed è più spavaldo che mai. Dopo più di trent’anni di servizio nella Marina, il tenente Pete Mitchell (Tom) viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell’accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento. Sulla sua strada il tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice “Rooster”: è il figlio dell’amico di, il tenente Nick Bradshaw, l’indimenticato amico Goose. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato,deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi. Il, le cui riprese sono iniziate nell’estate del 2018, non vedrà trai i protagonisti, ...

