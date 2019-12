Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ecco ildi Top Gun:, il sequel del primo, datato 1986, che riporterà Toma vestire il celebre giubbotto di Pete. Ildi Top Gun:riporta in azione Tomnei panni di Pete, ora alle prese con una squadra di cadetti da addestrare, e ancora una volta riprese aeree spettacolari. Non c'è molta storia, al di là delruolo da istruttore di Pete, in questoita, che è praticamente lo show aereo (e non solo) di Tom, desideroso di mettersi ancora alla prova come pilota, ora che anche il suo programma l'ha riconosciuto come uno dei migliori in circolazione. E soprattutto ora che, nella vita reale, la star dell'action ha davvero ...

bambinogesu : Giovedì #12dicembre sono venuti a trovarci in Ospedale i piloti del Reparto Sperimentale di Volo dell'Aeronautica M… - Noovyis : (Top Gun: Maverick, il nuovo trailer italiano del film con Tom Cruise) Playhitmusic - - Noovyis : (“Top Gun – Maverick”. Tom Cruise di ritorno 30 anni dopo nel nuovo trailer ufficiale) Playhitmusic -… -