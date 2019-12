Top Gun 2 | nel nuovo trailer c’è quello che speravamo di rivedere

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È forse uno dei sequel più attesi di sempre. Oggi la Paramount Pictures ha diffuso il secondoe una data: 26 giugno 2020. Top Gun 2, ovvero Top Gun: Maverick, sta davvero per arrivare. E nella clip c’è tuttoche abbiamo sperato di (ri)vedere e (ri)sentire. A partire dalla colonna sonora, che attacca con il brano che già nel 1986 faceva da sottofondo al decollo degli aerei da caccia. E poi, acrobazie in volo, antagonismi, jet pazzeschi e Tom Cruise (alias il tenente Mitchell) in sella alla sua moto con tanto di giacca di pelle e Ray-ban (perché certe cose non devono cambiare). Certo, lui è un po’ invecchiato, ma va bene così. È credibile. Dopo 30 anni di servizio nella Marina, il suo personaggio viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell’accademia per una missione specializzata, che nessuno al mondo ha mai portato a termine. Qui incontra Bradley ...

