Tonnellate di rifiuti in mare | le onde in Sudafrica sono bottiglie di plastica

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Per quanto tempo, come umani, possiamo continuare così prima di distruggere il nostro pianeta?”. Con questa frase un attivista di The Litterboom project ha diffuso sui social questo video impressionante. Le immaginistate girate alla foce del fiume Umgeni, a Durban ine mostrano l’effetto dell’inquinamento del. Leinvase dadi, per lo piùdi. “Chiedo al governo di essere coinvolto”, ha insistito l’ambientalista. L'articolodiin: leindiproviene da Il Fatto Quotidiano.

carlaruocco1 : Questo video mostra il disastro che l'uomo ha generato: tonnellate di rifiuti di #plastica sono apparse tra le onde… - caterinabalivo : “Sudafrica, tonnellate di rifiuti in mare: le onde sono ricoperte da bottiglie di plastica” Che tristezza...????… - giusmo1 : @RepubblicaTv #Sudafrica, tonnellate di rifiuti in mare: le onde sono ricoperte da bottiglie di plastica… -