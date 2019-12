Tom Cruise ai comandi | il nuovo trailer di ‘Top Gun | Maverick’

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tomriprende i. Il secondodi "Top gun: Maverick" porta dritti dentro l'azione del film che fa tornare sul grande schermo un cult degli anni Ottanta. L'attore riveste i panni di Pete "Maverick" Mitchell, ora istruttore di volo. A fianco a lui vecchie conoscenze del primo film come Tom "Iceman" Kazansky interpretato sempre da Val Kilmer e volti nuovi come Bradley "Rooster" Bradshaw, Miles Teller, il figlio del suo vecchio amico Goose. Il film sarà nelle sale nell'estate del 2020.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/12/201912161737 Tom--ai--il--di-Top-Gun-Maverick 20191216 video 17033638.mp4

