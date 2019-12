Tina Cipollari senza trucco | la vamp di Uomini e Donne come non l’avete mai vista FOTO

Gossip News : Mara risponde agli haters e Tina Cipollari si infuria : Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo della replica di Mara Venier alle critiche del web, di Tina furiosa, di Tina Cipollari furiosa, della lite a distanza tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia e della nuova probabile fiamma di Bianca Guaccero… Mara VENIER: L’intervista a Tiziano Ferro è stata un successo, sia in termini di share, sia in termini ...

Uomini e donne - tensione a Mediaset : Tina Cipollari umilia la ventenne Veronica : "Falsa di me***a" : Show. Parole grosse. Accade l’imprevedibile. Tina Cipollari è un fiume in piena, non si contiene e ne dice di tutti i colori. Nella puntata del trono classico di Uomini e donne Veronica Burchielli (tronista) lascia il programma insieme ad Alessandro Zarino. Ma s’intromette la Cipollari che l’accusa

Tina Cipollari abbandona Uomini e Donne| Maria De Filippi ha esagerato : Tina Cipollari abbandona lo studio di Uomini e Donne dopo essere stata rimproverata da Maria De Filippi. La padrona di casa non ha gradito per niente l’atteggiamento dell’opinionista, troppo violenta e fuori contesto nel parlare con Veronica Burchielli. Durante la puntata di oggi del trono classico a Uomini e Donne sta scoppiando il panico. La […] L'articolo Tina Cipollari abbandona Uomini e Donne| Maria De Filippi ha ...

Uomini e Donne - Veronica Burchielli torna con Alessandro Zarino - ma Tina Cipollari la asfalta – VIDEO : Tutto è iniziato quando il tronista Alessandro Zarino ha scelto Veronica Burchielli come persona con cui provare a costruire qualcosa fuori dallo studio di Uomini e Donne. In quell’occasione la corteggiatrice rispose con un bel “no”, lasciando il tronista a mani vuote e guadagnando lei il posto sull’ambita poltrona rossa. Veronica però, poco dopo essere divenuta tronista per volere di Maria De Filippi, si è sfogata con ...

Uomini e Donne oggi : Veronica lascia il trono - l’ira di Tina Cipollari : Uomini e Donne oggi: Veronica Burchielli lascia il trono e il programma insieme ad Alessandro Zarino oggi Uomini e Donne intratterà il pubblico di Canale 5 con una nuova puntata del trono Classico. In particolare, vedremo protagonista Veronica Burchielli, la quale ha scelto di avere un chiarimento con Alessandro Zarino. Per continuare il suo percorso […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Veronica lascia il trono, l’ira di Tina ...

Tina Cipollari e Kikò riavvicinamento tra i due? L’indiscrezione : Si vocifera che Tina Cipollari sia entrata in crisi col fidanzato Vincenzo Ferrara. A sorpresa l’opinionista si sarebbe riavvicinata al suo ex marito, Kikò Nalli. Tina Cipollari e Kikò riavvicinamento tra i due? Da oltre un anno Tina Cipollari e Kikò Nalli vivono da separati, ma l’opinionista più famosa di Uomini e Donne non ha smesso di coltivare i rapporti col suo ex marito anche per il bene dei loro figli. A sorpresa però, sembra ...

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati : gli sviluppi : Secondo indiscrezioni la relazione tra Tina Cipollari e il ristoratore Vincenzo Ferrara sarebbe giunta al capolinea: tra i due ci sarebbe stata una “spaccatura profonda”. Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara lasciati L’opinionista più glamour di Uomini e Donne avrebbe smesso di recarsi così di frequente a Firenze, per andare a trovare il fidanzato Vincenzo Ferrara. Tra i due si vociferava che presto potessero esserci le nozze, e ...

Tina Cipollari nella bufera : a Uomini e Donne guadagnerebbe cifre assurde : Uomini e Donne, Tina Cipollari al centro delle polemiche: cachet enorme Tina Cipollari è una presenza inamovibile a Uomini e Donne. I fan la adorano per quel carattere così sopra le righe e le eterne litigate con Gemma Galgani. Se è vero che partecipa pure alle puntate del Trono Classico, è in quelle over dove […] L'articolo Tina Cipollari nella bufera: a Uomini e Donne guadagnerebbe cifre assurde proviene da KontroKultura.

Tina Cipollari di nuovo single : “Ha rotto con Vincenzo” : Uomini e Donne: l’opinionista Tina Cipollari potrebbe aver lasciato l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara. E pensare che i due sembravano desTinati all’altare… Di Tina Cipollari ce n’è una sola. E chi la segue a Uomini e Donne sa bene perché: verace, istintiva e con la battuta pronta, con la sua sola presenza anima il dating show. Spesso […] L'articolo Tina Cipollari di nuovo single: “Ha rotto con Vincenzo” proviene da KontroKultura.

“È già finita”. UeD - colpo durissimo per Tina Cipollari : la notizia è arrivata all’improvviso : Il settimanale “Vero” lancia lo scoop. Lei al centro del mirino, la reginetta dell’opinione, la sola ad avere sempre pochi peli sulla lingua, permettendosi, talvolta, qualche imprevista uscita di scena. Tina Cipollari, dietro la sua ironia, nasconde una situazione difficile, che in pochi conoscono. Un fonte anonima lo confermerebbe, decretando il via libera al pettegolezzo, con tutti i suoi pro e contro. Tina in viaggio verso ...

‘E’ svenuta - aiuto…’ : panico a Uomini e Donne - Tina Cipollari crolla - ecco cosa le è successo [FOTO] : panico dietro le quinte di Uomini e Donne Da circa vent’anni Tina Cipollari e il collega Gianni Sperti sono il fulcro di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La vamp frusinate sfoggia la sua simpatia soprattutto quando va in onda il Trono over perché da un decennio […] L'articolo ‘E’ svenuta, aiuto…’: panico a Uomini e Donne, Tina Cipollari crolla, ecco cosa le è successo ...

