Thalassa | le meraviglie sommerse dal Mediterraneo | al Mann di Napoli il passato è in

(Di lunedì 16 dicembre 2019) di Fiorella Franchini Al di là della grande vela spiegata nella Sala della Meridiana, c’è l’ampio mare che da millenni lambisce terre diverse unite dal suo mormorare. Una porta d’ingresso che raffigura il momento di passaggio attraverso le colonne di Ercole, conduce a “dal”, l’esposizione del Museo Archeologico Nazionale diche fino al 9 marzo 2020, raccoglie quattrocento reperti suddivisi in nove sezioni espositive. Un grande viaggio che coniuga l’aspetto scientifico, artistico e simbolico per narrare visivamente quanto le acque ci hanno restituito. Reperti spesso frammentati, consunti, d’una bellezza rifinita dal tempo, disposti secondo una sequenza di geometrie, pedane, gradoni, cubi, panche vetrine alte e basse che si susseguono secondo la grafia della volta celeste. Un paravento riflettente, infatti, mostra, come in un ...

